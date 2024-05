Pessoa morre após entrar no motor de aeronave em aeroporto de Amsterdã

Uma pessoa, que não teve a identidade revelada até o momento, morreu após entrar em um motor de avião em funcionamento no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira (29).

A aeronave, fabricada pela Embraer, pertence à companhia aérea KLM, que confirmou o ocorrido, mas não divulgou a identidade da vítima. A empresa comunicou que abriu uma investigação para apurar o caso.

O aeroporto de Schiphol também confirmou o caso, por meio de nota. "Hoje, houve um incidente terrível no qual uma pessoa terminou no motor de um avião. Nossos pensamentos vão para os parentes e nos preocupamos com passageiros e colegas que testemunharam o caso. A Polícia Real Militar está atualmente conduzindo uma investigação", disse a direção do terminal no comunicado.

Segundo sites de notícias da Holanda, a aeronave, um Embraer modelo E190, seguia de Amsterdã até a cidade de Billund, na Dinamarca. A a tripulação e passageiros já haviam embarcado na aeronave, com alguns chegando a testemunhar o incidente.

O Conselho de Segurança da Holanda e a Polícia Real Militar também investigam o caso.

