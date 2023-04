Piloto faz pouso de emergência após cobra venenosa ser encontrada durante voo

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O piloto sul-africano Rudolph Erasmus precisou fazer um pouso de emergência ao notar um passageiro clandestino dentro do avião que ele pilotava. O passageiro? Uma cobra que se suspeita ser uma das mais venenosas da África do Sul.

O caso ocorreu na última segunda-feira (3) enquanto Erasmus voava de Worcester, no Cabo Ocidental, para Nelspruit Airfield, no nordeste da África do Sul.

Durante o trajeto, o voo fez algumas paradas ao longo do caminho até chegar no Aeroporto Internacional Bram Fischer, em Bloemfontein, última parada antes do animal ser flagrado dentro do voo.

Ao portal de notícias africano Lowvelder, o piloto contou que sentiu algo estranho tocando seu corpo. “Estávamos navegando a 11.000 pés no ar quando senti uma sensação de frio no meu quadril”, relatou.

De primeira, ele achou que se tratava de uma garrafa d’água que não foi fechada corretamente, no entanto, ao investigar a causa da sensação, ele se deparou com a cobra. “Quando virei para a esquerda e olhei para baixo, vi a cobra colocando a cabeça para trás, debaixo do meu assento”, contou.

Mantendo a calma, para evitar pânico entre os passageiros e o animal, o piloto informou a tripulação do ocorrido e que precisava pousar o avião o mais rápido possível.

Após alguns minutos de tensão, Rudolph conseguiu pousar a aeronave em um aeroporto próximo, onde todos os quatro passageiros e o piloto desembarcaram com calma para não estressar o animal e causar um ataque.

O apanhador de cobras Johan de Klerk foi chamado para capturar o animal, no entanto, ele não teve sucesso em localizar o réptil, que segue desaparecido. “Procuramos na segunda-feira até escurecer. Continuamos a busca até que os engenheiros da aeronave chegaram e removeram o interior”, explicou o profissional.

Não se sabe a espécie da cobra, mas existe a suspeita que se trata ou de uma cobra-do-cabo ou uma naja nivea, duas espécies extremamente venenosas e mortais.

