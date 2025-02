Pinóquio? Venezuelano cai dentro da boca de baleia no Chile e sobrevive

O venezuelano Adrián Simancas, de 23 anos, viveu uma experiência inusitada enquanto remava de caiaque pelo Estreito de Magalhães, no sul do Chile. Durante o trajeto, ele foi atingido por uma baleia e, por um instante, esteve dentro da boca do animal antes de ser expelido de volta à superfície.

Adrián estava remando ao lado do pai, Dell Simancas, de 49 anos, quando sentiu um forte impacto nas costas que o lançou ao ar. Sem entender o que estava acontecendo, fechou os olhos e, ao abrir novamente, percebeu que estava cercado por uma textura viscosa.

"Senti algo roçando no meu rosto e, naquele momento, fechei os olhos esperando um impacto maior. Mas a sensação foi mais como se ela estivesse me virando, não me golpeando diretamente", relatou Adrián à BBC News Mundo.

Seu pai, que registrava o passeio com uma câmera fixada na popa do caiaque, se assustou ao perceber que Adrián havia desaparecido por um momento. "Quando me virei, não o vi mais. Fiquei preocupado por um segundo, até vê-lo emergindo do mar. Foi então que percebi que ele havia tido contato direto com um grande animal, provavelmente uma baleia", contou.

Adrián lembrou que, ao perceber que estava dentro da boca do animal, passou um segundo tentando entender o que havia acontecido. "Pensei que poderia estar dentro de uma orca ou de um monstro marinho. Mas, quando percebi que estava subindo, percebi que a baleia me havia cuspido e que eu estava livre", relatou.

Ele também admitiu ter cogitado o que faria caso tivesse sido engolido completamente. "Pensei se ainda haveria uma chance de sobreviver, como na história de Pinóquio. Mas logo percebi que tudo aconteceu muito rápido", disse.

Após ser expelido pelo animal, Adrián foi resgatado pelo pai. Somente ao chegar à praia ele soube que o momento havia sido registrado pela câmera do pai. "Quando vi o vídeo, foi outro choque. No momento, eu não tinha percebido o tamanho da baleia, nem que haviam outras por perto. Isso me deixou ainda mais impressionado com tudo o que aconteceu", revelou.

