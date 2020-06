Policiais se ajoelham demonstrando apoio à protesto antirracista nos E.U.A

Sarah Chaves, com informações do G1

Os protestos antirracistas que ocorrem nos Estados Unidos, denominado "Black Lives Matter", que ocorrem após a morte do norte-americano george Floyd por um policial, reúne cada vez mais apoiadores, e desta vez membros da polícia americano também se juntaram ao ato.

Em meio aos protestos no domingo (31), alguns agentes que estão nas ruas tentando conter os distúrbios têm demonstrado compreensão com as reivindicações, gerando aplausos e palavras de agradecimento

As imagens que viralizam nas redes sociais, mostram que os policiais têm aceitado os pedidos dos manifestantes, que reivindicam que eles também se ajoelhem num gesto de solidariedade à morte de Floyd, o homem negro que por 8 minutos teve o pescoço esmagado ao ser preso em Minneapolis, cidade em Minnesota.

Ações assim foram flagradas em estados como Nova York, Oregon, Iowa, Kentucky, Michigan e Virginia, e vêm ganhando muita repercussão na internet.

George Floyd

George Floyg morreu no dia 25 de maio, depois ficar por 8 minutos e 46 segundos, com o pescoço sendo apertado pelo policial Derek Chauvin em Minneapolis, no estado de Minnesota. A autópsia informou, entretanto, que não houve "nenhum achado físico que apoie o diagnóstico de asfixia traumática ou estrangulamento".

O policial foi detido e acusado de homicídio na sexta-feira (29), e teve uma fiança estabelecida em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões).

