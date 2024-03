Por vontade própria, homem insere escova no pênis e objeto quebra durante sexo

Um homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, precisou passar por uma cirurgia após uma escova de dentes que ele havia inserido dentro de seu pênis, através de sua uretra, quebrar durante uma relação sexual.

O caso aconteceu na Indonésia, e foi relatado por médicos do Hospital Geral Acadêmico Soetomo, na cidade de Surabaya, no International Journal of Surgery Case Reports.

Na publicação, os médicos detalham que o homem só foi até um pronto-socorro procurar ajuda médica cerca de 12 horas após o ocorrido, quando o seu pênis estava muito inchado e disforme. “O paciente sofreu uma lesão peniana durante a relação sexual na posição de mulher por cima, na noite anterior”, relataram os médicos.

A lesão peniana ocorre quando os corpos carvernosos do pênis, estruturas que se enchem de sangue durante uma ereção, sofrem algum tipo rompimento.

Aos socorristas, o homem afirmou que enfiou a escova de dentes no órgão sexual para “satisfação pessoal”, além de acrescentar que já havia feito um pequeno corte no órgão, em 2017, para conseguir inserir objetos no local com mais facilidade.

O homem precisou passar por uma cirurgia de duas horas, e recebeu alta logo em seguida. Na consulta de retorno, o homem afirmou que não teve complicações e conseguia urinar normalmente, além de seu pênis ter voltado ao formato original.

