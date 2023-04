Professora é presa após mandar foto pelada para alunos adolescentes

Uma professora do ensino médio foi presa após enviar fotos sem roupa para ao menos 10 alunos menores de idade no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Serena Cator, de 43 anos, ainda solicitava que os jovens, de 14 a 18 anos, fizessem o mesmo.

Conforme o Metrópoles, a profissional lecionava na McLoud High School quando começou a perseguir os jovens nas redes sociais e a enviar fotos nua para eles, segundo as investigações. Entre as vítimas, dois garotos haviam namorado a filha da educadora no passado.

O caso começou a ser acompanhado pela diretoria da escola em novembro de 2022, após uma estudante relatar aos pais que a professora estava tendo relações sexuais com colegas da turma.

Na ocasião, Serena teria alegado diagnóstico para um transtorno mental, que seria a motivação de uma “dificuldade em separar a realidade e os sonhos”, e admitiu que precisava de ajuda.

A professora então indicou uma lista de 10 alunos que seriam supostas vítimas, e foi demitida da instituição de ensino em dezembro do ano passado.

Quase quatro meses depois, em 16 de março, Serena Cator foi presa acusada de crimes como stalking, aliciamento e solicitação de sexo com alunos menores de idade. Ela saiu da prisão após pagar uma fiança de US$ 15 mil (cerca de R$ 76 mil) e responde ao processo em liberdade.

