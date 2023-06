Submarino que levava turistas até os destroços do Titanic desaparece

Um submarino da empresa OceanGate, utilizado para levar turistas até os destroços do Titanic foi dado como desaparecido no Oceano Atlântico nesta segunda-feira (19).

Nesta segunda-feira (19) a Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos, confirmou à BBC a informação sobre o desaparecimento do submarino e que já iniciou um processo de buscas e resgate.

A informação também foi confirmada pela empresa, logo após a confirmação da Guarda Costeira, por meio de um comunicado, onde afirmou que a embarcação desaparecida é de sua propriedade.

"Estamos explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança", afirmo a OceanGate.

Até o momento não foi divulgado sobre quantos passageiros estavam no submarino, mas segundo o site da empresa, seus submersíveis têm capacidade para até 5 pessoas.

Os destroços do Titanic, naufragado em 15 de abril após atingir um iceberg durante sua viagem inaugural, se encontram a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá, a 3.800 metros de profundidade.

Essa seria a quinta “expedição” do submarino. Do local de partida até o ponto onde os destroços se encontram, é necessária uma viagem de oito dias. Para chegar até a profundidade onde o navio está, no entanto, é necessário somente 8 minutos.

