Suprema Corte dos EUA irá decidir se Trump ficará inelegível nestas eleições

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta sexta-feira (5), receber o processo que irá decidir se Donald Trump poderá ou não concorrer à presidência no estado do Colorado.

Em 19 de dezembro, a justiça do Colorado decidiu que o ex-presidente não poderia participar das eleições deste ano por que se envolveu em uma ressurreição, após não aceitar sua derrota eleitoral para Joe Biden em 2020.

A Secretária de Estado do estado do Maine também impediu, em 28 de dezembro, que Trump participe das eleições. O entendimento dos dois estados é que Trump, ao incentivar a invasão ao prédio do Congresso, participou de uma insurreição.

As decisões se baseiam em uma cláusula na Constituição dos EUA, da época da Guerra Civil, que determina que uma pessoa que participa de uma insurreição enquanto exercia um cargo público não poderá ocupar um cargo de dirigência novamente.

Trump entrou com um pedido para a Suprema Corte reverter a decisão do Colorado. Segundo o New York Times, o caso está agendado para ser julgado em 8 de fevereiro deste ano.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também