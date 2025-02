Terremoto de 4,8 atinge Lisboa e é sentido por moradores

Um terremoto de magnitude 4,8 foi registrado nos arredores de Lisboa, em Portugal, nesta segunda-feira (17). O epicentro do tremor foi identificado na Costa da Caparica, a cerca de 18 quilômetros do centro da Capital portuguesa.

De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu em terra, a uma profundidade de 10 quilômetros, considerada baixa, o que pode ter potencializado a intensidade do tremor. Moradores de Lisboa relataram ter sentido o abalo de forma significativa.

O Centro Sismológico Euromediterrâneo informou que não há risco de tsunami em decorrência do tremor. Até o momento, não foram registrados danos estruturais ou vítimas.

Este não é o primeiro tremor significativo na região nos últimos tempos. Em agosto de 2023, Lisboa foi atingida por um terremoto de magnitude 5,4, um dos mais fortes das últimas décadas.

O evento reacendeu memórias do devastador terremoto de 1755, que teve magnitude estimada entre 8,5 e 9. Na ocasião, a cidade foi destruída por um abalo sísmico seguido de tsunami e incêndios, deixando um saldo de 20 mil a 100 mil mortos e exigindo uma reconstrução quase completa da capital portuguesa.

