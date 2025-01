Tom Welling, o Clark Kent de "Smallville", é preso nos EUA

O ator Tom Welling, de 47 anos, conhecido por interpretar Clark Kent na série "Smallville", foi preso na madrugada do último domingo (26) na cidade de Yreka, no norte da Califórnia.

Ele foi detido sob a acusação de dirigir sob influência de álcool, conforme informaram as autoridades locais ao site Deadline e ao portal TMZ.

De acordo com o escritório do xerife do condado de Siskiyou, Welling foi abordado pela polícia em um estacionamento de uma franquia de fast-food logo após a meia-noite. Os testes realizados indicaram um nível de alcoolemia igual ou superior a 0,08%, o limite permitido pela legislação da Califórnia.

O ator foi levado sob custódia, mas liberado poucas horas depois, ainda na manhã de domingo. Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o caso e nem se haverá consequências legais adicionais.

Welling ganhou notoriedade ao viver o jovem Clark Kent em "Smallville", série exibida entre 2001 e 2011. Além disso, ele também participou de produções como "Doze É Demais", "Lúcicfer" e "Os Winchesters".

O ator, atualmente, vive em Yreka com sua esposa, Jessica Rose Lee, e seus dois filhos.

