Trump anuncia imposto na importação de metal do Brasil e Argentina

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, divulgou em sua conta no twitter na manhã desta segunda-feira (02) a imposição de impostos na importação de aço e alumínio brasileiros e argentinos, como retaliação a manipulação da moeda pelos governos.

O presidente estadunidense acusou o governo do Brasil e Argentina de desvalorizarem propositalmente suas moedas para a exportação de carne e que medida estava prejudicando os fazendeiros dos EUA.

A moeda brasileira teve uma desvalorização abrupta recentemente, quebrando recordes desde a instituição do real, o que barateou as exportações e aumentou a competitividade no mercado.

Já na Argentina, o peso, se enfraqueceu pela atual crise econômica que o país enfrenta.

Atualmente, os EUA estão em guerra comercial contra a China, o que beneficiou ainda mais os países sul americanos na exportação.

Em breve resposta, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai conversar com o Paulo Guedes, ministro da Economia, a respeito da decisão de Trump ou se for o caso “vou falar com o Trump, eu tenho um canal aberto com ele” disse.

O governo de Donald nunca impôs tarifas na importação de metais dos países, mas no ano passado criou um sistema de cotas para limitar a importação.

