Trump confirma muro na fronteira com México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou seu compromisso com a construção do muro na fronteira com o México e criticou as investigações durante seu discurso no Congresso, nesta quarta-feira (6).

O presidente norte-americano também aproveitou a oportunidade para pedir diálogo entre democratas e republicanos em prol do bem comum. "Devemos rejeitar as políticas de vingança e retaliação e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, compromisso e bem comum", destacou Trump ao mencionar o esforço comum para eliminar diferenças partidárias.

Trump disse que se reunirá com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Vietnã. “O encontro faz parte de uma nova e ousada diplomacia, continuamos nosso esforço histórico pela paz na Península Coreana”, ressaltou.

O discurso de Trump foi acompanhado de perto pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que é de oposição ao governo e o vice-presidente da República, Mike Pence, além dos parlamentares presentes.

O novo Congresso reúne 131 mulheres, o maior número da história, Trump citou esse fato.

