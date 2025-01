Trump é condenado por suborno a atriz pornô, mas evita prisão

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi sentenciado nesta sexta-feira (10) após ser condenado por suborno a uma atriz pornô.

A sentença, dada pelo juiz Juan Merchan, determinou que Trump será dispensado de uma pena de prisão, liberdade condicional ou multa. Ou seja, ele foi condenado criminalmente, mas não enfrentará punições adicionais, como prisão ou pena financeira.

Apesar da condenação, Trump manteve sua posição de inocência e reafirmou sua intenção de recorrer do veredito.

A decisão foi lida poucos dias antes de sua posse para o segundo mandato, marcando-o como o primeiro presidente dos EUA a ser condenado criminalmente.

Após a sentença, Trump utilizou suas redes sociais para desqualificar o processo judicial, chamando-o de "caça às bruxas" promovido por "democratas radicais". Ele alegou que as acusações eram infundadas e falsas, afirmando que nunca houve um caso legítimo contra ele. "Esse resultado por si só prova que não há caso, nunca houve um caso, e todo esse golpe merece ser rejeitado", escreveu.

Trump também fez críticas ao juiz Juan Merchan, chamando-o de "juiz altamente conflituoso", e reafirmou que irá recorrer da condenação.

Entenda a condenação

Trump foi acusado de pagar 130 mil dólares à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, por meio de seu ex-advogado Michael Cohen, para garantir seu silêncio sobre um suposto encontro sexual ocorrido antes das eleições de 2016. A acusação envolveu falsificação de registros comerciais para ocultar o pagamento.

Em maio de 2024, um júri de Manhattan considerou Trump culpado de todas as 34 acusações relacionadas à falsificação de documentos, com a argumentação de que o pagamento foi uma tentativa de interferir nos resultados da eleição de 2016, quando Trump derrotou Hillary Clinton.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também