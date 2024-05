Trump é vaiado durante Convenção Nacional Libertária

O ex-presidente e pré-candidato dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado por uma multidão na Convenção Nacional Libertária no sábado (25).

Esta é uma mudança marcante em relação à “adulação” que recebe em comícios dos seus apoiadores leais.

Os libertários, que acreditam num governo limitado e na liberdade individual, culpam Trump, um republicano, por apressar a criação de uma vacina contra a Covid-19 quando era o presidente do país.

E por não ter feito mais para impedir as restrições de saúde pública aos não vacinados durante a pandemia. Em contrapartida, uma pequena parcela da multidão, apoiadores de Trump, o aplaudiu.

Trump está tentando conquistar os libertários, que têm mais em comum com as posições políticas republicanas do que os democratas em questões como os impostos e a dimensão do governo, no que se espera que seja uma eleição acirrada.

