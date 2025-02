Trump impõe tarifa de 25% sobre importação do aço, afetando diretamente o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (9) que estará impondo uma nova tarifa de 25% sobre a importação de aço, que atinge diretamente o Brasil, que é um dos maiores fornecedores do produto para o país.

Apesar do anúncio, a medida ainda não é oficial, mas se espera que ela seja anunciada ainda nesta segunda-feira (10).

Essa é mais uma das medidas comerciais impostas por Trump, que já havia adotado um posicionamento semelhante durante seu primeiro mandato, em 2018, quando anunciou em março uma tarifa de 25% sobre as importações do produto e em maio, cotas de exportação, que permitiu ao Brasil continuar acessando o mercado americano sem a tarifa extra, mas com limite de exportação.

Historicamente, o Brasil busca soluções diplomáticas para disputas comerciais, e deve seguir o mesmo padrão desta vez, dialogando para resolver os impasses tarifários com os Estados Unidos.

