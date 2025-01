Trump liga preço do petróleo à guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (23), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, que uma redução nos preços do petróleo poderia levar ao encerramento da guerra na Ucrânia.

Segundo o republicano, a Arábia Saudita e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) são corresponsáveis pela continuidade do conflito. "Isso é algo que deveria ter sido feito há muito tempo. É responsabilidade deles que isso tenha chegado tão longe. Milhões de vidas teriam sido poupadas se essa ação tivesse sido tomada antes", afirmou.

Trump também anunciou a intenção de renegociar os acordos de compra de petróleo com a Arábia Saudita, sugerindo um aumento do valor total para US$ 1 trilhão, em comparação aos US$ 600 bilhões previamente acordados.

Eleito para um segundo mandato em 2024, Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos na última segunda-feira (20). A declaração em Davos marca seu primeiro discurso internacional desde a posse e reflete o tom assertivo que prometeu adotar em questões de política externa e energética.

E também, a fala de Trump ocorre em meio a uma escalada de tensões globais relacionadas ao conflito na Ucrânia, que já ultrapassa um ano. O governo saudita e a Opep ainda não comentaram as declarações do presidente americano.

