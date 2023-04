Trump se torna o primeiro ex-presidente dos EUA a virar réu por acusação criminal

Donald Trump entrou para a história dos Estados Unidos, nesta terça-feira (4), ao se tornar o primeiro ex-presidente na história do país norte-americano a virar réu por uma acusação criminal.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o ex-presidente se torna o primeiro em algo no cargo. Ele foi a primeira pessoa eleita à presidência do país sem experiência anterior em cargo público e o primeiro a ser alvo de um processo de impeachment duas vezes na Câmara.

No total, o ex-presidente responde por 34 acusações na Corte Criminal de Nova York, todas envolvendo falsificação de documentos para registros comerciais, com cada denuncia variando apenas os envolvidos.

Ao se apresentar, o empresário declarou que é inocente das acusações feitas contra ele.

