Vídeo: Ameaça de bomba faz Arco do Triunfo, em Paris ser evacuado

Uma ameaça de bomba no Arco do Triunfo, em Paris, levou as autoridades francesas a evacuarem a zona circundante e a estabelecer um perímetro de segurança no centro da cidade nesta terça-feira (27).

A imprensa francesa aponta que a polícia chegou ao local da ameaça às 15 horas (14 horas em Portugal continental) e que estabeleceu o perímetro onde se inclui os Champs-Élysées e a estação de metro Charles-de-Gaulle Étoile.

Apesar de ainda se saber pouco sobre esta ameaça, as autoridades terão encontrado um pacote suspeito dentro do perímetro estabelecido. Na rede social Twitter, os pedestres que estão no espaço mostram o aparato policial que se encontra estabelecido.

O trânsito, os autocarros e o metro foram interrompidos na zona, de forma a evitar danos caso se confirme a existência de um explosivo na área. Todas as pessoas que estavam presentes no local, e dentro do perímetro definido, foram retiradas por segurança.

No mês de setembro, a Torre Eiffel também foi evacuada devido a ameaça de bomba. Na altura, dia 23 de setembro, a polícia foi informada, através de um telefonema anônimo, que uma bomba estaria colocada nas imediações do edifício turístico.

