Internacional

Vídeo: Navios da Marinha dos EUA colidem durante operação no Caribe

A batida ocorreu durante reabastecimento em alto-mar e deixou dois marinheiros feridos

13 fevereiro 2026 - 13h12Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Um vídeo viral mostra o momento em que dois navios da Marinha dos Estados Unidos colidiram no Caribe na quarta-feira (11), durante uma operação de reabastecimento no mar. A colisão entre o destróier USS Truxtun e o navio de apoio USNS Supply deixou dois marinheiros com ferimentos leves, segundo o Comando Sul dos EUA. Ambos os navios continuaram navegando e agora seguem sob investigação.

O USS Truxtun, um destróier da classe Arleigh Burke, e o USNS Supply estavam realizando uma manobra de transferência de suprimentos em alto mar quando ocorreu o impacto. Essa operação, em que embarcações navegam lado a lado para trocar combustível e materiais, é considerada técnica e exige coordenação precisa.

A colisão acontece em meio a um aumento da presença naval americana no Caribe, parte da chamada Operação Lança do Sul, anunciada pelo governo dos EUA em 2025 para reforçar esforços contra o tráfico de drogas na região sob o comando do Comando Sul.

As autoridades não divulgaram ainda as causas exatas do incidente, e o caso está sendo analisado pelas forças navais americanas.

