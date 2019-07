Vídeo - Queda de avião particular em hangar mata dez pessoas

Um avião turboélice caiu no domingo (30) em um hangar durante a decolagem e explodiu no aeroporto municipal de Addison, no Texas, deixando dez pessoas mortas, de acordo com uma autoridade do aeroporto.

O bimotor BE-350 King Air, da Beechcraft, foi destruído pelas chamas do acidente, segundo Darci Neuzil, vice-diretora do Aeroporto de Addison, localizado a cerca de 17 quilômetros ao norte do centro de Dallas.

Ela disse que o avião estava indo para a Flórida quando decolou por volta das 9h. Ninguém em solo foi ferido, acrescentou Neuzil.

A aeronave havia acabado de decolar da pista na extremidade sul do aeroporto quando virou para a esquerda, abaixou a asa esquerda e bateu no hangar, informou o jornal Dallas Morning News, mencionando o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Addison, Edward Martelle.

Não havia sobreviventes entre as 10 pessoas que estavam a bordo do avião, disse Neuzil. Suas identidades estão mantidas sob sigilo enquanto as autoridades trabalhavam para notificar seus familiares.

"É um dia muito triste para o condado de Dallas", disse um juiz local, Clay Jenkins, ao Dallas Morning News. "Minhas orações estão com as famílias que estamos notificando sobre esta tragédia."

Não houve declarações oficiais sobre a causa do acidente. A emissora CBS News, citando fontes anônimas, informou que o avião perdeu um motor na decolagem.

Uma filmagem logo após o acidente mostrou chamas e fumaça densa e escura saindo do hangar, que, segundo a mídia local, estava desocupado. Imagens publicadas online também mostraram um grande corte na lateral do prédio.

Investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA devem chegar ao local no final do dia, disse Neuzil à Reuters.

