Visto diplomático de Bolsonaro vence no final deste mês

Nos Estados Unidos desde dezembro, o visto diplomático oficial de Jair Bolsonaro perderá sua validade no fim deste mês nos Estados Unidos, onde entrou como chefe de Estado, dado que ainda era presidente do Brasil na época de sua viagem.

O documento expirará porque, segundo as regras vigentes, os portadores de vistos diplomáticos que deixem o cargo devem apresentar pedido de permanência em um prazo de até 30 dias, logo, como Bolsonaro deixou de ser o presidente do Brasil em 1º de janeiro, ele deverá preencher o formulário com o pedido de permanência até 31 deste mês.

Bolsonaro precisará, além de fazer o preenchimento do formulário, escrever uma carta destacando seus planos e itinerário para mudar seu passaporte da categoria A, destinada a pessoas em missão diplomática ou chefes de estado, para a categoria de visitante.

Outra opção para garantir a estadia do ex-presidente nos Estados Unidos seria informar uma oferta de trabalho no país, caso haja alguma.

Segundo o portal de notícias americano AP News, congressistas democratas apresentaram ao presidente Joe Biden uma carta, assinada por 46 parlamentares, exigindo o cancelamento do visto diplomático e saída imediata de Bolsonaro do país.

“Nós exigimos que você reavalie a sua situação no para assegurar se há pressuposto legal para sua estadia e para que revogue-se qualquer passaporte diplomático que ele possa ter em mãos. (…) Os Estados Unidos não devem promover abrigo para ele ou qualquer autoridade que tenha inspirado tamanha violência contra as instituições democráticas”, diz trecho da carta, entregue ao presidente estadunidense após os atos de 8 de janeiro em Brasília.

