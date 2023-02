Vítimas pedem socorro sob escombros de terremoto na Turquia e Síria; assista

Sarah Chaves, com informações do Estadão

Pedidos de socorro de vítimas aparentemente soterradas nos escombros do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria comoveram usuários das redes sociais.

A catástrofe matou mais de 2.300 pessoas entre Turquia e Síria, e autoridades indicam que centenas de prédios colapsaram com o terremoto desta segunda-feira (6), e várias pessoas ainda estão soterradas.

Um dos vídeos compartilhados foi gravado pelo youtuber de games Firat Yayla, que utiliza virtualmente o nome CharmQuell, ele fez dois registros em seus stories do Instagram nas últimas horas, em um local escuro, que não é possível de identificar. Segundo alguns usuários, ele também estaria debaixo dos escombros.

“Mãe, você está bem? Mãe, por favor, diga ‘Eu me escondi debaixo da cama.’ Por favor, ajude”, disse o youtuber, de acordo com uma tradução feita pela revista americana Newsweek. Em outro trecho, Yayla afirma que o local do prédio desabado fica localizado na província de Hatai, na fronteira com a Síria.



Hatayda olanlar acil olarak desteğe gider misiniz charmquell deprem altında kalmış lütfen pic.twitter.com/oFNbJHefrz — BGY (@bgyether) February 6, 2023

Já o usuário chamado Mehmet Safa Karadana, filmou um espaço confinado, que também parece ser abaixo dos escombros, e compartilhou um endereço pedindo ajuda.

Após detalhar o endereço onde estaria preso com a mãe, ele pede aos contatos: “Quem tem o meu número não deve estar ocupado, por favor mande para a AFADA, ajuda urgente”.

