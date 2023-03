Vulcão colombiano Nevado del Ruiz apresenta atividade e governo emite alerta

As autoridades da Colômbia elevaram, nesta sexta-feira (31), o nível de alerta mortal para o vulcão Nevado del Ruiz, localizado na cordilheira Central entre as províncias de Tolima e Caldas, e preveem uma possível erupção nos próximos dias ou semanas. As informações são do g1.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, pediu para que os governos de cidades próximas ao vulcão se preparem para uma possível erupção e ativem protocolos.

“Temos um alerta laranja devido à mudança na sismologia do vulcão Ruiz. Os prefeitos devem preparar os protocolos para esse estado de alerta”, anunciou o presidente em uma postagem no Twitter.

A última erupção em grande escala do vulcão ocorreu em 1985, quando o Nevado del Ruiz entrou em erupção, derretendo gelo e neve da cordilheira, resultando em fluxos de água e fragmentos de rocha que mataram mais de 25 mil pessoas.

