Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA

Wagner Moura foi incluído na lista das 50 pessoas mais influentes dos Estados Unidos em 2026, elaborada pelo The Washington Post. O veículo destacou a trajetória do ator no cinema, a campanha ao Oscar e o posicionamento político do baiano, que vive em Los Angeles.
Chamada Post Next 50, a seleção reúne nomes que “estão ativamente reformulando a forma como os Estados Unidos pensam, trabalham, se conectam e criam”. Os escolhidos são definidos por jornalistas, sem ordem de classificação ou premiação.
A publicação ressalta uma cena de O Agente Secreto em que Marcelo, personagem de Moura, se junta ao Carnaval após descobrir que há uma recompensa pela cabeça dele.
Outro fator citado é o posicionamento político do ator. Segundo o jornal, Moura obteve cidadania americana durante o governo de Joe Biden, mas manteve críticas à Guerra de Gaza e às ações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).
Em 15 de março, Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator pelo longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção também disputa como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
“Ser político é parte central de quem Moura é”, diz o texto. “Agora, ele aguarda para ver se O Agente Secreto repetirá o sucesso de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e garantirá ao Brasil duas vitórias consecutivas no Oscar de melhor filme internacional.”Reportar Erro