sexta, 13 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Internacional

Wagner Moura entra em lista de 50 pessoas mais influentes dos EUA

Morador de Los Angeles, o baiano Wagner Moura se destaca pela campanha ao Oscar e pela originalidade da trajetória dele

13 fevereiro 2026 - 18h41Brenda Assis

Wagner Moura foi incluído na lista das 50 pessoas mais influentes dos Estados Unidos em 2026, elaborada pelo The Washington Post. O veículo destacou a trajetória do ator no cinema, a campanha ao Oscar e o posicionamento político do baiano, que vive em Los Angeles.

Chamada Post Next 50, a seleção reúne nomes que “estão ativamente reformulando a forma como os Estados Unidos pensam, trabalham, se conectam e criam”. Os escolhidos são definidos por jornalistas, sem ordem de classificação ou premiação.

A publicação ressalta uma cena de O Agente Secreto em que Marcelo, personagem de Moura, se junta ao Carnaval após descobrir que há uma recompensa pela cabeça dele.

Outro fator citado é o posicionamento político do ator. Segundo o jornal, Moura obteve cidadania americana durante o governo de Joe Biden, mas manteve críticas à Guerra de Gaza e às ações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).

Em 15 de março, Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator pelo longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção também disputa como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

“Ser político é parte central de quem Moura é”, diz o texto. “Agora, ele aguarda para ver se O Agente Secreto repetirá o sucesso de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e garantirá ao Brasil duas vitórias consecutivas no Oscar de melhor filme internacional.”

