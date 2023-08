JD1TV: Conheça a história do museu José Antônio Pereira

Inaugurado em 1983, o Museu José Antônio Pereira leva o nome do fundador da cidade de Campo Grande, mas diferente do que algumas pessoas imaginam, quem morou no local com a família por muitos anos foi o Antônio Luiz Pereira, que é filho de José Antônio Pereira.

A história do museu começou em 1877, quando ele foi construído, e antes de se tornar museu, era a antiga sede da Fazenda Bálsamo, uma das propriedades rurais do fundador de Campo Grande, que faleceu em 11 de janeiro de 1900, e deixou a fazenda de herança para a neta, Carlinda Pereira Contar.

Atualmente, o museu é um espaço privilegiado, por ser o único exemplar da casa colonial brasileira e expõe exemplares do mobiliário dos séculos XIX-XX, bem como objetos do cotidiano doméstico e equipamentos de trabalho do mesmo período.

