Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Justiça

19 anos depois, acusado de tentativa de homicídio vai a júri em Campo Grande

O ataque a tiros ocorreu em 4 de setembro de 2006, por volta das 00h30, no bairro Jardim Campo Alto

20 fevereiro 2026 - 08h54Vinícius Santos

Weslei Ferreira da Silva Francalino enfrenta júri popular nesta sexta-feira (20), em Campo Grande, após tentar matar uma mulher e um homem com tiros no dia 4 de setembro de 2006, por volta das 00h30, no bairro Jardim Campo Alto.

As mortes das vítimas não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade de Weslei Ferreira, uma vez que ambas foram socorridas em hospitais da capital, sofrendo apenas lesões corporais.

Segundo dados processuais, Weslei Ferreira cometeu o crime de tentativa de homicídio contra a vítima feminina por motivo fútil, pois atirou contra ela apenas porque tentou impedir que ele continuasse disparando contra a vítima masculina.

Nas oportunidades em que foi ouvido, Weslei Ferreira negou ter efetuado os disparos, alegando que um terceiro seria o responsável. No entanto, o juiz considerou que os indícios de autoria estavam presentes e eram suficientes, determinando o encaminhamento do caso para júri popular.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. O desfecho do caso deve ser definido ainda hoje.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeita Adriane Lopes
Justiça
PT processa Adriane por aumento 'acima do razoável' da taxa do lixo em Campo Grande
Imagem ilustrativa / Chatgpt
Justiça
Empresa de transporte será indenizada em R$ 15 mil após fraude de próprios funcionários
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Justiça
TRE-MS realiza atendimento itinerante neste sábado em Campo Grande
Ministro do STF, Flávio Dino
Justiça
Dino proíbe criação de novas verbas acima do teto do funcionalismo
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Justiça
CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda
STF Fachada e Estátua da Justiça -
Justiça
Medicamentos oncológicos no SUS e Escola sem Partido entram na pauta do STF nesta quinta
Justiça nega soltura de carpinteiro acusado de tentativa de feminicídio
Justiça
Justiça nega soltura de carpinteiro acusado de tentativa de feminicídio
Banco de Brasília
Justiça
Ex-presidente do BRB aguarda para prestar novo depoimento à PF
Ministros do STF - Foto: Rosinei Coutinho
Polícia
Acessos ilegais a dados de ministros tinham objetivo de criar suspeitas artificiais, diz STF
Aplicativo FGTS
Economia
STF reafirma que FGTS deve ser corrigido, no mínimo, pelo índice da inflação

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026