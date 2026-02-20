19 anos depois, acusado de tentativa de homicídio vai a júri em Campo Grande

Weslei Ferreira da Silva Francalino enfrenta júri popular nesta sexta-feira (20), em Campo Grande, após tentar matar uma mulher e um homem com tiros no dia 4 de setembro de 2006, por volta das 00h30, no bairro Jardim Campo Alto.

As mortes das vítimas não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade de Weslei Ferreira, uma vez que ambas foram socorridas em hospitais da capital, sofrendo apenas lesões corporais.

Segundo dados processuais, Weslei Ferreira cometeu o crime de tentativa de homicídio contra a vítima feminina por motivo fútil, pois atirou contra ela apenas porque tentou impedir que ele continuasse disparando contra a vítima masculina.

Nas oportunidades em que foi ouvido, Weslei Ferreira negou ter efetuado os disparos, alegando que um terceiro seria o responsável. No entanto, o juiz considerou que os indícios de autoria estavam presentes e eram suficientes, determinando o encaminhamento do caso para júri popular.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. O desfecho do caso deve ser definido ainda hoje.

