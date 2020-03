Acordo entre MP e TJ suspende audiências

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), desembargador Paschoal Leandro, acatou o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e suspendeu por 15 dias, audiências m casos não urgentes.

Além das audiências, exceto as audiências e sessões de julgamento com réu preso e aquelas destinadas a evitar perda ou perecimento de direito. O pedido que também é feito pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros de Ministério Público (ASMMP), considera a expectativa de propagação do conornavírus pelos próximos dias e a necessidade de preservar os membros do Judiciário.

A decisão foi tomada em reunião entre membros do MP e TJ nesta tarde e deverá ser publicada em Diário Oficial na terça-feira (17).

Deixe seu Comentário

Leia Também