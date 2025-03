Acontece nesta quarta-feira (12), em Campo Grande, o julgamento de Gleisson Rogers Araújo da Silveira, o "Manco", de 31 anos, acusado de assassinar a tiros Renner dos Santos de Aquino, aos 26 anos. O crime aconteceu em 1º de janeiro de 2022, no bairro Nova Lima, região norte da cidade.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a vítima caminhava pela Rua Zulmira Borba, quando aceitou carona de familiares. Durante o trajeto, o veículo apresentou problemas e precisou ser parado. Nesse momento, outro carro se aproximou, e Gleisson desceu armado, disparando diversas vezes contra Renner, atingindo-o no rosto.

Após o ataque, o acusado fugiu, enquanto familiares levaram a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado por vingança, já que Renner teria agredido um amigo de Gleisson em ocasião anterior.

No julgamento, serão ouvidas testemunhas de defesa e acusação, além dos argumentos finais das partes, antes da decisão da Justiça. Julgamento acontece na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos.

