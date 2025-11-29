Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Justiça

Adriane Lopes é alvo de ação por nomear advogados comissionados na Agetran

Processo na Justiça alega que a gestão comete ato "manifestamente ilegal e lesivo", visto que a prefeitura da Capital possui a Procuradoria-Geral do Município devidamente estruturada

29 novembro 2025 - 14h00Vinícius Santos     atualizado em 29/11/2025 às 14h17
Fachada da prefeitura de Campo GrandeFachada da prefeitura de Campo Grande   (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo Grande)
Dr Canela

A gestão da prefeita Adriane Lopes (PP) enfrenta mais uma ação na Justiça — desta vez por suposta nomeação irregular de advogados para cargos comissionados na Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em funções que, segundo a denúncia, deveriam ser exercidas por servidores concursados. 

A acusação consta em ação popular proposta pelo advogado Orlando Frugüli Moreira. Conforme a ação, os servidores nomeados são Wellington Albuquerque Assis Ton (Assessor Governamental III – DCA-7), Michellly Bruning (Assessor-Executivo II – DCA-3) e Alexandre Souza Moreira (Assessor-Chefe – DCA-4).

Segundo o autor, esses servidores estariam exercendo a representação judicial e extrajudicial da Agetran, “em flagrante usurpação das funções da Procuradoria-Geral do Município de Campo Grande (PGM)”.

A ação relata ainda que Alexandre Souza Moreira foi “absurdamente designado” pelo Decreto “PE” nº 590/2025 para exercer a função de Chefe da Procuradoria Jurídica; que a Sra. Michellly Bruning, nomeada Assessora Executiva pelo Decreto “PE” nº 712/2025, também exerce funções jurídicas contenciosas; e que o Sr. Wellington Albuquerque Assis Ton, listado como Assessor Governamental, sequer teve seu ato de nomeação localizado no Diário Oficial, o que, segundo o autor, caracteriza afronta ao princípio da publicidade.

O advogado sustenta que “as atribuições da advocacia pública, e em especial a chefia de uma procuradoria, não podem ser desempenhadas por um servidor comissionado por simples designação. Trata-se de função de Estado, que exige investidura por meio de concurso público para o cargo de Procurador Municipal.”

Ele argumenta ainda que o Município possui a Procuradoria-Geral do Município devidamente estruturada, com membros aprovados em concurso público de provas e títulos, e afirma que a atuação dos comissionados é “manifestamente ilegal e lesivo”.

A ação aponta violação à Constituição Federal (art. 132) e à jurisprudência pacífica do STF, sustentando que, uma vez instituída a Procuradoria Municipal, a representação judicial e a consultoria jurídica do ente e de suas autarquias são atribuições exclusivas dos procuradores concursados. A criação de núcleos jurídicos paralelos nas autarquias, formados por comissionados, seria, segundo o advogado, inconstitucional.

Risco de nulidade em massa

O autor alerta para o risco de nulidade de todos os atos praticados, afirmando que há ausência de capacidade postulatória dos comissionados. Segundo a ação, a capacidade postulatória da administração pública é prerrogativa exclusiva dos membros da Advocacia Pública de carreira.

A petição destaca que atos processuais assinados por pessoas sem essa capacidade são nulos, o que poderia comprometer toda a atuação judicial da Agetran. "A manutenção desses comissionados na representação judicial da AGETRAN cria um passivo de nulidades que pode explodir a qualquer momento, provocando a anulação em massa de procedimentos judiciais e administrativos. Isso resultaria em prejuízos incalculáveis ao erário, como a perda de prazos, a anulação de multas de trânsito, a invalidação de contratos e a condenação da autarquia em ações judiciais por falha na sua representação técnica".

Pedidos da ação

O advogado pede que a Justiça determine liminarmente que o Município de Campo Grande e a Agetran se abstenham imediatamente de permitir que Alexandre Souza Moreira, Wellington Albuquerque Assis Ton, Michellly Bruning — ou quaisquer outros comissionados — exerçam atribuições de representação judicial, extrajudicial, assessoramento ou consultoria jurídica na autarquia.

O autor solicita ainda que seja suspensa a designação de Alexandre Souza Moreira como Chefe da Procuradoria Jurídica da Agetran, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

Ao final do processo, pede:

- a confirmação da tutela de urgência,

- a declaração de nulidade dos atos considerados lesivos à moralidade administrativa,

- e a condenação dos requeridos na obrigação de não fazer, proibindo definitivamente que comissionados desempenhem funções privativas da advocacia pública.

Situação atual do processo

O caso tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, sob comando do juiz Eduardo Lacerda Trevisan. O magistrado ainda não se manifestou, e o processo permanece concluso para decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Faca encontrada durante a perícia -
Justiça
Inquilina que matou homem a facadas na Moreninha pega 11 anos de prisão
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Justiça
Daniel Vorcado, dono do Banco Master, é solto e usará tornozeleira eletrônica
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
Jovem Pan é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por ataques ao sistema eleitoral
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
MPMS não comenta decisão que manda a Polícia Civil investigar morte em confronto com PM
FOTO DESTAQUE
Política
Sejusp apresenta Plano Estratégico 2025/2030 para segurança em MS
Jeferson Nunes Ramos
Justiça
Condenado por matar mulher queimada no Aero Rancho tem pena diminuída pela Justiça
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
TJ afasta perda de cargo de arquiteto da prefeitura condenado por improbidade
Corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro
Justiça
Dupla carbonizada por ordem do PCC; acusados serão julgados pelo júri, decide TJMS
Mulher pega mais de 20 anos de prisão por perseguir o ex e inventar denúncias em Paranaíba
Justiça
Mulher pega mais de 20 anos de prisão por perseguir o ex e inventar denúncias em Paranaíba
Faca encontrada durante a perícia -
Justiça
Inquilina acusada de matar locador a facadas vai a julgamento nesta sexta na Capital

Mais Lidas

Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping