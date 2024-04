Alcides Bernal é procurado pela Justiça por denúncia de improbidade administrativa

A Justiça de Campo Grande está procurando o ex-prefeito Alcides Jesus Peralta Bernal e o espólio do empreiteiro Orlando Torres da Silva, que se suicidou. O motivo é uma Ação Civil de Improbidade Administrativa, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que acusa os dois de violarem princípios administrativos.

Como o paradeiro do ex-prefeito não é conhecido, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa determinou que ele seja citado através do diário oficial. O processo está sendo tramitado em sigilo, o que significa que o conteúdo da ação ainda é desconhecido.

Segundo o edital, os citados terão 30 dias para oferecer uma contestação por escrito, que poderá ser acompanhada de documentos e justificativas.

Em linguagem simples, o ex-prefeito e o espólio do empreiteiro estão sendo procurados pela Justiça devido a uma denúncia de irregularidades em suas ações como administradores públicos. Eles terão um mês para se defenderem por escrito.

