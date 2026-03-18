Após 23 anos na Justiça Itinerante, Cezar Luiz Miozzo será o novo desembargador do TJMS

O juiz Cezar Luiz Miozzo que atende na Justiça Itinerante há 23 anos, acaba de ser escolhido o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por aclamação dos integrantes do Tribunal Pleno

Paranaense de Verê, ele ingressou na magistratura sul-mato-grossense em fevereiro de 1991, após ser aprovado no XIV Concurso para o cargo de Juiz Substituto do Estado de MS, e atuou como juiz substituto em Dourados e Campo Grande. Judicou nas comarcas de Miranda e Naviraí até ser promovido para a capital, em novembro de 2001, onde atuou, desde abril de 2003, na 8ª Vara do Juizado Especial - Justiça Itinerante. “Chegar ao cargo do Desembargador do nosso Tribunal de Justiça é uma sensação de profunda responsabilidade, mas, acima de tudo, um sentimento de dever cumprido nessa trajetória de 35 anos de magistratura”.



Miozzo ressalta que é preciso ter vocação e aos que buscam essa carreira aconselha: é preciso pensar que atrás de um processo existem pessoas, com suas angústias, na expectativa de que se resolva a demanda. “Para quem começa na magistratura, o Tribunal parece um horizonte distante, quase inalcançável. Olhar para trás hoje e ver que agora passo a integrar esse Tribunal não é apenas uma vitória na carreira, é o testemunho de que o esforço e a ética valem a pena”, contou.



Questionado sobre o que se pode esperar dele ao assumir o novo desafio, Miozzo garantiu que está ciente da responsabilidade que a toga impõe e do impacto das decisões na vida do cidadão. Assim, deve seguir comprometido com a celeridade, a imparcialidade e o fortalecimento do estado de direito, mantendo a humildade de quem sabe que o poder só faz sentido se for usado para servir.

“Chego ao Tribunal com o propósito de somar ao trabalho já realizado pelos desembargadores, pautando minha atuação no diálogo constante e no respeito à colegialidade. É verdadeiramente uma honra que ultrapassa qualquer ambição que eu tenha cultivado, que tenha pensado na minha infância ou juventude. Agradeço a Deus, que me deu saúde e discernimento necessários para atravessar os momentos mais difíceis da carreira, e também à minha família, apoio de todas as horas”, completou.

Ainda não há data de posse.



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