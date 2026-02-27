Menu
Justiça

Assassinato a facadas no Caiobá termina com pena de 6 anos no semiaberto

Foi determinada indenização civil mínima de 10 salários mínimos aos familiares da vítima

27 fevereiro 2026 - 10h36Vinícius Santos
Faca apreendida - Foto: Reprodução / ProcessoFaca apreendida - Foto: Reprodução / Processo  

O réu Mizael Estra Paim, de 40 anos, acusado de matar a facadas Robert Amaro Dieder, de 22 anos, em Campo Grande, foi condenado a seis anos de reclusão pelo crime ocorrido na madrugada de 29 de março de 2025, na rua Ignes Corrêa da Costa, no bairro Caiobá. A sentença é do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O magistrado fixou o início do cumprimento da pena no regime inicial semiaberto e determinou ainda que o réu pague indenização civil mínima aos familiares da vítima, no valor de 10 (dez) salários mínimos com atualização monetária.

No julgamento realizado durante a quinta-feira (26), a defesa do réu chegou a pedir aos jurados a absolvição por legítima defesa (autodefesa), o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena por violenta emoção e o reconhecimento da atenuante da confissão, mas a tese de absolvição não foi acolhida.

Motivação - Segundo a denúncia inicial do Ministério Público (MPMS), na data dos fatos, o acusado Mizael Estra e a vítima Robert Amaro estavam no local supracitado ingerindo bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes quando, em determinado momento, o acusado teria se apossado de uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima, que morreu ainda no local. Após o crime, o acusado deixou a cena, mas acabou preso pela Polícia Militar.

Ao ser ouvido na delegacia, o réu Mizael Estra alegou não se recordar dos fatos. Já na fase judicial, afirmou que a vítima Robert Amaro era um conhecido e antigo vizinho, e que ambos ingeriam bebida alcoólica e substância entorpecente no local. 

Segundo sua versão, em determinado momento o ofendido teria ido ao banheiro e demorado, retornando em seguida com uma faca na mão. O acusado sustenta que não houve desentendimento prévio e que, ao ver a vítima armada, desferiu um chute, fazendo a faca cair no chão.

Na sequência, teria ocorrido luta corporal, ocasião em que ele se apoderou da faca e desferiu os golpes. O réu ainda afirmou que, na delegacia, disse não se lembrar de nada para não se complicar.

