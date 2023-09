Assassinos de Sophia ficam em silêncio na última audiência de instrução do caso

Por orientação das defesas Stephanie de Jesus Da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados de torturar e matar a pequena Sophia Jesus OCampo, de 2 anos em janeiro desse ano, seguiram a orientação da defesa adotando o silêncio na última fase de audiência de instrução, realizada no 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande.

Dizendo querer responder as perguntas, Stephanie decidiu seguir as orientações dadas pelas suas advogadas, uma vez que para elas ainda não é o momento da mãe da menina falar.

“Eu queria muito falar pra esclarecer a verdade. Mas minha defesa me aconselhou a permanecer em silêncio”, disse ela em frente ao juiz.

As advogadas, Camila Garcia e Katiucia Prado, disseram que a acusada vai falar somente no plenário, já que algumas perícias ainda seguem pendentes. “Ela vai falar tudo em plenário, ela tem muita coisa pra falar. Então, o interrogatório dela vai ser bem extenso. São coisas novas, inclusive que a imprensa não sabe, não tem conhecimento. Por isso que ela falou que ela queria muito falar”, detalhou Camila.

No entanto, o padrasto da menina apenas disse que ficaria em silêncio, também seguindo as orientações de seus advogados de defesa. “Por orientação da minha defesa, fico em silêncio”, disse Christian ao juiz.

Assim como as advogadas da Stephanie, os do padrasto alegaram ter dado as orientações por conta da falta de alguns documentos, como a perícia de celulares e outras pendências existentes, para então autorizar o rapaz a falar o que sabe sobre o caso.

“Precisamos receber essa devolutiva, para que tenhamos tudo formado. Esse é um posicionamento legal, não apenas um mero capricho. Mas ele vai falar em plenário, é a oportunidade que ele vai falar”, declarou.

