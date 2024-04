Barroso afirma que vê atrito entre STF e Musk encerrado

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre o atrito entre Elon Musk, dono da rede social X, conhecida pelo nome de Twitter, e a Corte, que surgiu após comentários do bilionário sul-africano.

Barroso afirmou à imprensa neste domingo (14), durante aplicação do Exame Nacional da Magistratura, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que vê o assunto como encerrado, mas aponta que, por trás do conflito, existe uma discussão mais complexa, “que o mundo inteiro está travando”, envolvendo o processo civilizatório e a questão democrática.

“A questão civilizatória é a preservação da liberdade de expressão. E, todavia, o enfrentamento de determinadas distorções graves representadas pelo ódio, pela desinformação deliberada, pelas teorias conspiratórias. Vivemos num momento em que precisamos enfrentar também a deterioração do processo civilizatório”, disse o presidente da Corte.

O ministro ainda destacou que, do ponto de vista democrático, existe uma articulação global de grupos que pregam ataques às instituições e que precisam ser enfrentados. “Esses ataques, muitas vezes, se escondem atrás da liberdade de expressão, quando, na verdade, estamos falando de um modelo de negócio que vive do engajamento”, afirmou Barroso.

“O engajamento, infelizmente, é mais motivado por ódio, mentira, ataques às instituições do que por um discurso racional e moderado. Portanto, acaba se estimulando o ódio e o ataque às instituições em nome da liberdade de expressão. Quando o que estão fazendo é ganhando dinheiro”, finalizou.

