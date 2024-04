Morre em hospital mulher baleada na frente da filha no Parque do Lageado

Saiba Mais Polícia Mulher é ferida a tiros na frente da filha de 13 anos no Lageado

Marilete Soares Rodrigues, de 49 anos, baleada durante a noite de domingo (28) na frente da própria filha, de 13 anos, no Parque do Lageado, morreu na noite desta segunda-feira (29) após não resistir aos ferimentos causados diversos disparos de arma de fogo que sofreu na rua Maria Del Horno Samper.

O JD1 Notícias estava acompanhando o desenrolar do caso e principalmente o estado de saúde da vítima, já que ela foi atingida com tiros nas costas, nádegas e coxa direita.

Mas ao longo da noite, a reportagem recebeu a confirmação de que o estado era gravíssimo e após uma parada cardiorrespiratória, ela não suportou e morreu.

Segundo soube a reportagem, Marilete estava intubada e em estado gravíssimo no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa, quando houve a piora no quadro clínico, tendo ela sofrido diversas paradas cardiorrespiratórias e tendo também hemorragia no fígado.

Conforme noticiado anteriormente, a Polícia Militar esteve pelo local após ser acionada e encontrou a vítima caída e a filha ao seu lado.

Em breve contato, a adolescente explicou que estava andando pela via com sua mãe, quando dois homens em uma motocicleta Honda CG Fan, com máscaras, capacetes e roupas pretas, se aproximaram e sem dizer nada, efetuaram os disparos contra a mulher.

O caso está sendo tratado como homicídio qualificado por meio de traição, emboscada ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

