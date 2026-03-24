Menu
Menu Busca quarta, 25 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Justiça

Bernal confessa ter atirado, mas diz que não tinha intenção de matar servidor

Por ser advogado, o ex-prefeito tem direito a prisão especial, e a audiência de custódia ocorrerá nesta quarta-feira (25), no Fórum de Campo Grande

24 março 2026 - 22h39Vinícius Santos e Brenda Assis    atualizado em 24/03/2026 às 22h39
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano LopesAlcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes  

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Jesus Peralta Bernal, de 60 anos, acusado de homicídio qualificado por traição, emboscada ou recurso que dificulte a defesa da vítima, matou a tiros Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos. Em depoimento à Polícia Civil, Bernal confessou o crime, mas afirmou que “não tinha a intenção de matar”.

Embora tenha se apresentado voluntariamente à delegacia, Bernal foi preso em flagrante. O procedimento foi acompanhado por representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, já que ele é advogado.

A delegada Karolina Souza Pereira Bernardes, responsável pela lavratura da prisão, explicou que a apresentação espontânea não impede a prisão em flagrante quando o crime foi cometido recentemente, como no caso, e quando a polícia já estava em diligência. “A prisão em flagrante encontra-se dentro das hipóteses legais e não pode ser afastada diante de uma simples apresentação espontânea”, afirmou.

A pedido da OAB-MS, Bernal foi encaminhado para uma cela especial no Presídio Militar Estadual, conforme determina o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94, Art. 7º). Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (25), no Fórum de Campo Grande, quando será definido se permanecerá preso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
Justiça de MS condena empresa de vigilância por atraso reiterado no pagamento de salários
Homicídio aconteceu na Vila Piratininga
Justiça
TJ nega soltar suspeito de envolvimento em assassinato brutal em Campo Grande
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Justiça concede liberdade a suspeito de participação na morte de Vandermarcio
TJMS nega liberdade a homem investigado por estupro de filhas
Justiça
TJMS nega liberdade a homem investigado por estupro de filhas
Divulgação / TJMS
Interior
Via apadrinhamento, abrigo infantil em Costa Rica ganha videogame e TV
Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho
Justiça
Defesa de Jairinho abandona júri e caso Henry Borel é adiado
Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
TJMS suspende ordem de juiz que obrigava aumento da tarifa de ônibus para R$ 7,79 na Capital
Adriano Ribeiro Espinosa, o
Justiça
Juiz mantém prisão de acusado de incendiar casa e matar três pessoas no Jardim Colúmbia
Novo sistema da Justiça -
Justiça
TJMS implanta eproc para novos processos de competência cível e Juizado Especial
Promotor de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior - Foto: Decom
Transparência
Eleito para novo mandato, Romão Ávila Milhan Júnior seguirá na chefia do MPMS

Mais Lidas

Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
Polícia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo é encontrado com marcas de tiro próximo ao Inferninho
Roberto Mazzini é servidor estadual
Polícia
Servidor tinha notificação para Bernal desocupar casa em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
Polícia
Três alunos são flagrados com canivetes em escola de Campo Grande