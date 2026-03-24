Bernal confessa ter atirado, mas diz que não tinha intenção de matar servidor

Vinícius Santos e Brenda Assis atualizado em 24/03/2026 às 22h39

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Jesus Peralta Bernal, de 60 anos, acusado de homicídio qualificado por traição, emboscada ou recurso que dificulte a defesa da vítima, matou a tiros Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos. Em depoimento à Polícia Civil, Bernal confessou o crime, mas afirmou que “não tinha a intenção de matar”.

Embora tenha se apresentado voluntariamente à delegacia, Bernal foi preso em flagrante. O procedimento foi acompanhado por representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, já que ele é advogado.

A delegada Karolina Souza Pereira Bernardes, responsável pela lavratura da prisão, explicou que a apresentação espontânea não impede a prisão em flagrante quando o crime foi cometido recentemente, como no caso, e quando a polícia já estava em diligência. “A prisão em flagrante encontra-se dentro das hipóteses legais e não pode ser afastada diante de uma simples apresentação espontânea”, afirmou.

A pedido da OAB-MS, Bernal foi encaminhado para uma cela especial no Presídio Militar Estadual, conforme determina o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94, Art. 7º). Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (25), no Fórum de Campo Grande, quando será definido se permanecerá preso.

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