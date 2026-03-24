Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande

O servidor estadual Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, morto a tiros pelo ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, durante a tarde desta terça-feira, dia 24, tinha uma notificação extrajudicial ordenando a desocupação do imóvel, que pertencia ao ex-político, mas estava leiloada.

No documento, encontrado dentro da caminhonete da vítima, apontava que Bernal teria um prazo de 30 dias para desocupar o imóvel voluntariamente e posteriormente deveria entregar as chaves a Mazzini.

Porém, durante a tarde desta terça, o servidor e o ex-prefeito acabaram tendo um desentendimento e Bernal efetuou ao menos dois disparos contra a vítima, atingindo o peito dele - um tiro transfixou o tórax e outro ficou alojado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e prestou atendimento ainda no local dos fatos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado dentro do imóvel, onde ocorreu a briga.

Ainda conforme apurado pela reportagem, Bernal se dirigiu até a Depac Centro para se apresentar e posteriormente foi transferido para a Depac Cepol, onde o flagrante de homicídio será registrado.

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