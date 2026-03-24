AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande

Alcides Bernal, de 60 anos, ex-prefeito de Campo Grande, foi preso em flagrante por assassinar o empresÃ¡rio Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, durante uma briga referente a antiga casa dele na rua AntÃ´nio Maria Coelho, regiÃ£o do bairro Santa FÃ©.

InformaÃ§Ãµes apuradas pela reportagem apontam que a antiga casa do polÃ­tico estava em leilÃ£o, mas jÃ¡ estava em nome da Caixa EconÃ´mica Federal. A princÃ­pio, Mazzini seria o novo comprador da casa.

A discussÃ£o aconteceu dentro do imÃ³vel, quando Bernal teria sacado a arma e efetuado dois disparos e um deles teria transfixado o peito e a outra bala ficou alojada no corpo da vÃ­tima.

ApÃ³s o homicÃ­dio consumado, o ex-prefeito teria deixado o local e se apresentado na Depac Centro, onde foi preso em flagrante.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vÃ­tima nÃ£o resistiu aos ferimentos e morreu no interior do imÃ³vel. A PolÃ­cia Militar isolou a Ã¡rea e a PolÃ­cia Civil, juntamente com a PolÃ­cia CientÃ­fica, realiza os procedimentos de praxe.

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