O ex-prefeiro de Campo Grande, Alcides Bernal, foi preso em flagrante por matar o empresário Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, durante uma briga ocorrida em uma casa localizada na Avenida Antônio Maria Coelho, região Central de Campo Grande. Hoje (24), o suspeito passará a noite em uma sala de estado maior no Presídio Militar.

Conforme o apurado pela reportagem, Bernal contou ao delegado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que agiu em legítima defesa. Ele explicou que durante a tarde recebeu um aviso do sistema de segurança de que algumas pessoas estariam entrando no imóvel, que ele ainda tentava negociar com o banco, mas teria perdido em um leilão.

"A versão oficial é que três pessoas invadiram a casa dele. Quando o Alcides chegou no imóvel, essas pessoas foram para cima dele, momento que ele sacou a arma e efetuou dois disparos sem a intenção de matar. Mas infelizmente a vítima veio a óbito", detalhou o advogado Oswaldo Meza ao JD1 Notícias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até a residência, onde a vítima teria sido atingida por dois disparos e estava em estado grave. Após mais de 25 minutos de manobras de reanimação, Roberto faleceu ainda no local.

Briga pelo imóvel

Além disso, Bernal não teria sido notificado sobre reintegração de posse ou emissão da posse para o comprador. Por isso, a ida de Roberto até o local foi considerado uma invasão. "O caso estava sendo discutido junto com o banco, ele estava tentando negociar o valor para ficar com a residência. Não tinha nada que hoje justificasse a vítima de ir até lá para tomar posse do imóvel", continuou o advogado.

Após a briga e o assassinato do empresário, o ex-prefeito procurou a Depac Centro, onde se entregou junto com a arma utilizada no crime. Momento em que as investigações começaram.

"Ele passará por audiência de custódia amanhã cedo (quarta-feira 25). Ainda não podemos precisar como será, porque é uma decisão do juiz. Mas hoje ele ficará em uma sala de estado maior, por ser advogado", afirmou Oswaldo Meza ao JD1 Notícias

Meza reforça que apesar de algumas pessoas dizerem que o ex-prefeito tenha fugido, ele apenas saiu do imóvel para se entregar as autoridades.

Equipes da Perícia, Polícia Militar e Polícia Civil realizaram os trabalhos necessários no endereço.

Os detalhes do caso estão sendo apurados pela Polícia Civil.

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