Menu
Menu Busca quarta, 25 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

ApÃ³s assassinato, Bernal passarÃ¡ a noite no PresÃ­dio Militar de Campo Grande

O ex-prefeiro alegou legÃ­tima defesa apÃ³s matar Roberto Mazzini durante briga

24 marÃ§o 2026 - 20h25Brenda Assis     atualizado em 24/03/2026 Ã s 20h38

O ex-prefeiro de Campo Grande, Alcides Bernal, foi preso em flagrante por matar o empresário Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, durante uma briga ocorrida em uma casa localizada na Avenida Antônio Maria Coelho, região Central de Campo Grande. Hoje (24), o suspeito passará a noite em uma sala de estado maior no Presídio Militar. 

Conforme o apurado pela reportagem, Bernal contou ao delegado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que agiu em legítima defesa. Ele explicou que durante a tarde recebeu um aviso do sistema de segurança de que algumas pessoas estariam entrando no imóvel, que ele ainda tentava negociar com o banco, mas teria perdido em um leilão. 

"A versão oficial é que três pessoas invadiram a casa dele. Quando o Alcides chegou no imóvel, essas pessoas foram para cima dele, momento que ele sacou a arma e efetuou dois disparos sem a intenção de matar. Mas infelizmente a vítima veio a óbito", detalhou o advogado Oswaldo Meza ao JD1 Notícias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até a residência, onde a vítima teria sido atingida por dois disparos e estava em estado grave. Após mais de 25 minutos de manobras de reanimação, Roberto faleceu ainda no local. 

Briga pelo imóvel

Além disso, Bernal não teria sido notificado sobre reintegração de posse ou emissão da posse para o comprador. Por isso, a ida de Roberto até o local foi considerado uma invasão. "O caso estava sendo discutido junto com o banco, ele estava tentando negociar o valor para ficar com a residência. Não tinha nada que hoje justificasse a vítima de ir até lá para tomar posse do imóvel", continuou o advogado. 

Após a briga e o assassinato do empresário, o ex-prefeito procurou a Depac Centro, onde se entregou junto com a arma utilizada no crime. Momento em que as investigações começaram. 

"Ele passará por audiência de custódia amanhã cedo (quarta-feira 25). Ainda não podemos precisar como será, porque é uma decisão do juiz. Mas hoje ele ficará em uma sala de estado maior, por ser advogado", afirmou Oswaldo Meza ao JD1 Notícias 

Meza reforça que apesar de algumas pessoas dizerem que o ex-prefeito tenha fugido, ele apenas saiu do imóvel para se entregar as autoridades. 

Equipes da Perícia, Polícia Militar e Polícia Civil realizaram os trabalhos necessários no endereço.  

Os detalhes do caso estão sendo apurados pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
JustiÃ§a
Bernal confessa ter atirado, mas diz que nÃ£o tinha intenÃ§Ã£o de matar servidor
Bernal já havia se envolvido em disputa por terra dias antes de matar servidor na Capital
PolÃ­cia
Bernal jÃ¡ havia se envolvido em disputa por terra dias antes de matar servidor na Capital
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande
A suspeita foi presa em flagrante
PolÃ­cia
Mulher Ã© presa por bater na mÃ£e de 62 anos em Dourados
Ilustrativa
PolÃ­cia
Idoso morre enquanto carpia terreno em Campo Grande
Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti
PolÃ­cia
Motim em presÃ­dio deixa um detento morto em Dois IrmÃ£os do Buriti
Honda HRV recuperado pela PRF
PolÃ­cia
PRF recupera SUV de luxo e reboques com registros de furto em duas cidades de MS
Idoso não resistiu ao atropelamento
PolÃ­cia
Idoso morre atropelado por caminhÃ£o enquanto seguia para o trabalho em AlcinÃ³polis
Homem foi conduzido para a delegacia
PolÃ­cia
Acusado de vÃ¡rios estupros em NaviraÃ­, homem Ã© preso em bairro de Dourados

Mais Lidas

Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande