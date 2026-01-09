Menu
Justiça

Casar ou separar: casamento e divórcio são as principais demandas da Justiça Itinerante

Em Campo Grande, a conversão de união estável em casamento foi a demanda mais procurada em 2025, com 3.781 ações, seguida pelos pedidos de divórcio, que somaram 2.050 casos

09 janeiro 2026 - 12h23Vinícius Santos
Ônibus da Justiça - Ônibus da Justiça -   (Foto: Divulgação / TJMS)

Nos mesmos ônibus, nos mesmos bairros e, muitas vezes, no mesmo dia, a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) atende casais que procuram o serviço para casar e pessoas que buscam o divórcio.

Em 2025, essas duas demandas lideraram a procura pelo serviço da Justiça Itinerante em Campo Grande. Os dados foram divulgados ontem, 8 de janeiro, sendo que o serviço mais requisitado no período foi a conversão de união estável em casamento, com 3.781 ações. 

Em seguida, aparecem os pedidos de divórcio, que somaram 2.050 casos. Na sequência, os cumprimentos de sentença aparecem como destaque, com 633 demandas.

Ao longo do último ano, a Justiça Itinerante realizou 35.759 atendimentos na Capital, oferecendo acesso gratuito e rápido à população das regiões periféricas.

No mesmo período, foram realizados 8.207 acordos. Também constam no balanço 234 retificações de registro civil, 213 dissoluções de união estável e 108 ações de guarda.

Entre os processos relacionados à pensão alimentícia, foram registradas 156 ações, além de 90 exonerações e 66 revisionais. A Justiça Itinerante também foi procurada para investigação de paternidade (38 casos), reconhecimento de paternidade (30) e ações negatórias (11).

Atendimento em Campo Grande

Em funcionamento desde 2001, a Justiça Itinerante é vinculada à 8ª Vara do Juizado Especial e opera por meio de dois ônibus adaptados, que percorrem regiões mais distantes e com menor infraestrutura.

Os atendimentos em Campo Grande ocorrem de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30, sempre em dois endereços diferentes por dia, contemplando 18 regiões periféricas da capital: Aero Rancho, Coophavilla 2, Coronel Antonino, Dom Antônio Barbosa, Jardim Canguru, Jardim Noroeste, Moreninhas, Nova Campo Grande, Nova Lima, Novos Estados, Piratininga, Santo Amaro, São Conrado, Tiradentes, Universitário, Vila Nasser, Pioneiros e Nova Bahia.

Outras cidades

Na comarca de Dourados, a Justiça Itinerante realiza atendimentos às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h30. Em Três Lagoas, o serviço ocorre às quintas-feiras, das 7h às 11h30.

No site do TJMS é possível acessar o calendário com as datas e endereços em que todas as unidades estarão presentes em 2026, além de informações adicionais sobre o serviço.

