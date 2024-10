Caso Sophia: Júri é adiado pela 3ª vez e nova data será em dezembro

O julgamento de Stephanie de Jesus e Christian Campoçano, acusados pela morte da pequena Sophia O'Campo, de 2 anos, teve a data alterada pela terceira vez. A mãe e o padrasto da vítima agora enfrentarão júri popular nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024. Anteriormente, a data seria 21 e 22 de novembro deste ano.

Os réus são acusados por homicídio empregado por maneira cruel e motivo fútil. Christian também responderá por estupro e Stephanie, por omissão.

Inicialmente os acusados seriam julgados em março deste ano, mas as defesas entraram com apelações e o julgamento foi retirado de pauta. Na ocasião, os advogados da mãe e do padrasto da vítima alegaram que precisavam “melhorar a situação processual”, incluindo novos argumentos ao processo.

Após novas datas estipuladas, nova mudança ocorreu a pedido da promotora de Justiça Livia Carla Guadanhim Barianido, que estará na data do jurí, em Dourados para “escutas regionais”.

A terceira alteração, segundo o titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira dos Santos, é definitiva. A nova mudança se deu à incompatibilidade de agendas de promotores e advogados, mas, para que o julgamento não seja adiado para março de 2025, o magistrado garante que não haverá novo adiamento.

Habeas Corpus negado

A defesa de Stephanie havia solicitado um pedido de habeas corpus, para que a ré cumprisse em regime domiciliar. Um dos argumentos era justamente o tempo de prisão preventiva, que vem sendo renovada periodicamente desde janeiro de 2023.

Contudo, o pedido foi negado pelo desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Luiz Gonzaga Mendes Marques, seguindo súmula do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

