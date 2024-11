CPI das apostas convoca Gusttavo Lima e exige documentos da empresa do cantor

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, que investiga sites de apostas, conhecidas como bets, aprovou nesta terça-feira (26) a convocação de Gusttavo Lima para prestar esclarecimentos.

Além disso, a Balada Eventos e Produções Ltda., empresa do cantor, deverá entregar uma série de documentos detalhados, incluindo registros financeiros e societários, como parte das investigações.

O pedido foi feito pela relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Segundo ela, há suspeitas de que a Balada Eventos e outra empresa de Gusttavo Lima, a GSA Empreendimentos e Participações Ltda., tenham recebido recursos expressivos de casas de apostas online, levantando indícios de possível ocultação de ativos ilícitos.

Com isso, a CPI aprovou a requisição de uma lista de documentos da Balada Eventos, com o objetivo de verificar a composição societária, origem do capital e possíveis irregularidades financeiras relacionadas à empresa. Entre os documentos estão:

Contrato Social e aditivos desde 2014;

Quadro de Sócios e Administradores (QSA);

Demonstrações contábeis, receitas, despesas e lucros desde janeiro de 2023;

Movimentações financeiras e contratos de compra e venda de bens de grande valor;

Relatórios de auditoria e documentos de compliance.

Operação Integration

As investigações remetem ao mandado de prisão expedido em setembro deste ano contra Gusttavo Lima no âmbito da Operação Integration, conduzida pela Justiça de Pernambuco. Na decisão, a juíza Andréa Calado da Cruz destacou que as empresas do cantor teriam recebido cerca de R$ 49,4 milhões desde 2023 de duas casas de apostas, a Esportes da Sorte e a Vai de Bet, ambas também investigadas.

