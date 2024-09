PF inclui nome de Gusttavo Lima em seus sistemas

A Polícia Federal incluiu o nome do cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada nesta segunda-feira (23), em seus sistemas de alertas e, com isso, ele pode ser preso assim que voltar ao Brasil e passar pelo sistema de migração.

Segundo o g1, o cantor deixou o Brasil na madrugada desta segunda-feira (23) em um voo privado que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino à cidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

Ainda de acordo com o portal, o voo decolou horas antes de o Tribunal de Justiça de Pernambuco a prisão do cantor, que ocorre no âmbito da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

