Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
JustiÃ§a

Dino mantÃ©m depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS

Presidente da Crefisa e do Palmeiras irÃ¡ depor como testemunha

11 marÃ§o 2026 - 18h11Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da CrefisaLeila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da Crefisa   (Lula Marques/ AgÃªncia Brasil)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a convocação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para depor como testemunha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A oitiva está prevista para esta quinta-feira (12). Apesar de manter a convocação, Dino garantiu que a presidente poderá solicitar uma nova data para a oitiva e não poderá ser alvo condução coercitiva. 

Leila foi convocada para prestar depoimento como testemunha. Ela é presidente da Crefisa, empresa que faz operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS.

O depoimento estava previsto para o dia 9 de março, mas foi reagendado para amanhã.

A presidente não compareceu após ser orientada por seus advogados. A defesa entendeu que a decisão de Flávio Dino que suspendeu quebras de sigilo votadas em globo pela CPMI deve valer para votações que convocaram testemunhas.

Após não comparecer ao Congresso, parlamentares da comissão passaram a cogitar a possibilidade de determinar a condução coercitiva de Leila.

Dino disse que a decisão que invalidou as quebras de sigilo não pode ser aplicada às convocações de testemunhas.

“É evidente que a situação de quem sofre quebra de sigilo é diferente daquela de quem apenas é convocado para depor como testemunha. Não há violação da intimidade, do sigilo ou exposição indevida da vida privada pelo simples fato de ser chamado a depor como testemunha”, disse o ministro.

Sigilos - Na semana passada, Flávio Dino decidiu que a comissão não poderia ter aprovado em bloco os diversos requerimentos de quebra de sigilo, entre eles, o pedido para acessar o sigilo do empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão foi motivada por um pedido feito pela defesa de Lulinha. Os advogados pediram a extensão da decisão de Dino que também anulou a quebra de sigilo contra a empresária Roberta Luchsinger, que também foi alvo da CPMI. 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
JustiÃ§a
JustiÃ§a manda prefeitura reajustar tarifa tÃ©cnica dos Ã´nibus da Capital para R$ 7,79
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Tecnologia
Evento da Defensoria PÃºblica debate IA e desafios do Direito do Consumidor em Campo Grande
Caminhão em acidente - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
JustiÃ§a
JustiÃ§a manda transportadora pagar R$ 200 mil apÃ³s morte de caminhoneiro em acidente
Menina sofria violência sexual -
JustiÃ§a
JustiÃ§a mantÃ©m 14 anos de prisÃ£o a homem acusado de abusar de enteadas em Maracaju
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisão
JustiÃ§a
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisÃ£o
Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
JustiÃ§a
AudiÃªncia de direitos humanos discute operaÃ§Ã£o policial no Rio que terminou com 122 mortos
Desembargador Ary Raghiant Neto - Foto: TJMS
JustiÃ§a
'Tempos de muito aprendizado', diz desembargador ao deixar o TJMS para voltar Ã  advocacia
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: Reprodução
JustiÃ§a
Dupla pega 40 anos de prisÃ£o por matar mulher brutalmente em Campo Grande
Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos,
JustiÃ§a
Bolsonaro pede autorizaÃ§Ã£o para receber assessor de Trump na prisÃ£o

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 9/3/2026