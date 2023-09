'Dois covardes', diz pai de Sophia sobre silêncio de assassinos em audiência

Revoltado ao ver Stephanie de Jesus Da Silva e Christian Campoçano Leitheim, ficarem em silencio durante a última fase de audiência de instrução sobre o julgamento da morte de Sophia Jesus OCampo, de 2 anos, o pai da menina, Jean Carlos Ocampo, disse que o casal é covarde apesar de já esperar por isso.

“Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e honestidade, eles falariam. Eles assumiriam, é que nem eu falei: Eles foram capazes de ter feito, mas não foram capazes de bater no peito e assumir que foram eles. Porque era uma criança, uma criança de dois anos e sete meses que não tinha condições de se defender”, disse ele à imprensa.

Apesar de saber da possibilidade de os dois não darem declarações, Jean pediu mais uma vez que a justiça seja feita daqui pra frente. “Contra fatos não há argumentos. E o fato é que a Sofia morreu e morreu na casa deles. Então eles não querem falar, mas tem as provas. Eu espero que a justiça seja feita em relação a Sofia, ao que aconteceu com ela”finalizou o pai, bastante emocionado.

O casal é acusado de torturar e matar a pequena Sophia em janeiro deste ano. Por orientação das defesas, os dois ficaram em silêncio na última audiência de instrução do caso, realizada no 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Agora, o processo foi para as alegações finais e para que posteriormente seja decidido se mãe e padrasto vão a júri popular ou não.

