Dois dos quatro condenados pelo assassinato do "Playboy da Mansão" vão recorrer

Quatro réus foram condenados pelo assassinato a tiros de Marcel Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão", em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em Campo Grande, no dia 19 de setembro. Entre os condenados estão Jamil Name Filho, o "Jamilzinho", e Marcelo Rios, apontado como o responsável por planejar e contratar pistoleiros para executar a vítima.

Marcelo Rios recebeu uma pena de 15 anos de prisão em regime fechado e está preso no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com Jamil Name Filho, condenado também a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. As defesas de Rios e do policial federal Everaldo Monteiro de Assis, que foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado e à perda do cargo, manifestaram formalmente intenção de recorrer da sentença.

Everaldo Monteiro de Assis e Marcelo Rios pretendem apelar ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A defesa de Jamil Name Filho ainda não se manifestou sobre a possibilidade de recurso, assim como a de Rafael Antunes, o quarto réu, condenado a 2 anos e 6 meses em regime aberto por ocultação de arma de fogo.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, do Tribunal do Júri, deve abrir o prazo para que as partes apresentem suas razões recursais. Até o momento, as defesas de Everaldo e Marcelo protocolaram o interesse no recurso, mas ainda não detalharam os argumentos que serão apresentados no Tribunal de Justiça.

