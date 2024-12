Economista luta na Justiça para evitar que Porsche seja leiloado após acidente fatal

O economista José Navarro Rodrigues entrou com um recurso judicial para impedir a venda de seu Porsche Cayenne, apreendido após um acidente fatal em Campo Grande. O veículo estava sendo conduzido pelo filho de José, o empresário Arthur Torres Rodrigues Navarro, quando o acidente, que vitimou o motoentregador Hudson de Oliveira Ferreira, ocorreu em 22 de março de 2024, na Rua Antônio Maria Coelho.

Apreendido em 5 de abril, o Porsche deve ser submetido à alienação antecipada, ou seja, determinado para ser vendido em leilão pela juíza Eucelia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande. José, proprietário do veículo, alega pagar mais de R$ 46 mil em parcelas do carro e busca reverter essa decisão.

No recurso, seus advogados argumentam que a apreensão do veículo não é mais necessária, uma vez que as investigações estão concluídas. Eles também destacam que o carro não era do réu, Arthur, mas de José, que é possuidor direto e depositário do bem. O recurso também contesta a alienação antecipada, afirmando que isso causaria uma desvalorização do veículo, já que leilões judiciais tendem a ter preços abaixo do mercado.

A defesa ainda sugere que o modo correto de preservar o bem seria a devolução ao proprietário, com a remoção da apreensão, ou ao menos a manutenção da posse como fiel depositário, para zelar e garantir a conservação do carro sem a alienação antecipada.

O caso segue em análise no Judiciário.

