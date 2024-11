MP pede para Justiça manter apreensão do Porsche envolvido em acidente fatal

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) solicitou à Justiça que o pedido de restituição de um Porsche Cayenne, apreendido pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, seja indeferido. O veículo está relacionado a um acidente fatal ocorrido na noite de 22 de março, na Rua Antônio Maria Coelho, que resultou na morte do motoentregador Hudson de Oliveira Ferreira, de 39 anos.

O carro estava sendo conduzido por Arthur Torres Rodrigues Navarro, de 34 anos, filho do economista José Navarro Rodrigues, proprietário do veículo. O economista solicitou a devolução do automóvel, informando que paga parcelas do financiamento do carro, que somam mais de R$ 46 mil, e que o utiliza regularmente. A defesa alegou que, embora o veículo esteja sob alienação fiduciária, ele é o possuidor direto e depositário do carro.

Porém, o MPMS considera que a restituição do veículo não deve ocorrer neste momento. Em documento assinado pelo promotor Izonildo Gonçalves de Assunção Júnior, o MPMS afirmou que o inquérito policial ainda está em andamento e que a apreensão do veículo é necessária para a continuidade da investigação. O promotor destacou que a devolução do bem poderia prejudicar o andamento do processo e a apuração dos fatos, além de impedir um possível ressarcimento das vítimas.

Diante disso, o MPMS se posicionou contra a devolução do Porsche Cayenne, solicitando que o bem permaneça sob custódia do Estado enquanto as investigações estão em curso. A Justiça ainda deve analisar os pedidos das partes e decidir sobre a devolução do veículo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também