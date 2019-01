Elizabete Anache toma posse como desembargadora nesta quarta

Saiba Mais Justiça Elizabete Anache é promovida a desembargadora por merecimento

A juíza Elizabete Anache toma posse no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) em solenidade nesta quarta-feira (23), no plenário do Tribunal Pleno do TJ-MS.

A magistrada será a sexta mulher a compor a mais alta Corte de Justiça do Poder Judiciário sul-mato-grossense e a primeira a alcançar o cargo pelo critério merecimento. O concurso de promoção ocorreu em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2018, na qual os desembargadores do Tribunal Pleno votaram o preenchimento da vaga deixada pelo Des. Manoel Mendes Carli, falecido em novembro. Na lista tríplice figuraram também os juízes Luiz Antonio Cavassa de Almeida e Fernando Paes da Campos.

Trajetória

Elizabete Anache nasceu em Campo Grande e ingressou na magistratura em fevereiro de 1994, na 1ª circunscrição, depois de ser aprovada no XVI concurso de provas e títulos. Uma promoção em novembro do mesmo ano, levou a juíza para a comarca de Bataguassu.

Em novembro de 1996, foi promovida para Bela Vista, comarca de segunda entrância. Por remoção, em julho de 2000, passou a judicar em Aquidauana. Em novembro do ano seguinte, a juíza foi promovida para Campo Grande e titularizou a 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, comarca de entrância especial.

Em junho de 2009, por remoção, deixou a 1ª Vara de Família para titularizar a 17ª Vara Cível Virtual, onde permaneceu até a promoção para desembargadora. Integrou a Turma Recursal por dois anos.

Por três vezes atuou como juíza auxiliar da presidência do TJMS e também já foi juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, onde permaneceu até janeiro de 2017. Atualmente integra o Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS) na classe juiz de direito e é também a ouvidora eleitoral do estado.

