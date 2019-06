Em entrevista, Passos defende igualdade de direitos

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Passos, defendeu durante entrevista ao programa Capital Meio Dia, nesta quarta-feira (5), a igualdade de direitos, “independente de classe social, cor ou orientação sexual”.



Há quase quatro anos no comando do Ministério Público Estadual, Passos afirma que está sendo “uma aventura fantástica poder alterar a realidade social e, principalmente, fazer aquilo que acredita, tratar todos da mesma forma e fazer com que a lei seja igual para todos”. “Não é fácil transformar um sistema que há muito tempo no Brasil não funciona de acordo com o que dispõe a Constituição e as leis, e implica, na realidade, angariar algumas inimizades”, disse sobre as investigações que acarretaram prisões de políticos e agentes públicos no Estado.



Para o procurador-geral, a lei não escolhe a quem ser aplicada. “Não é possível em pleno século 21, ter cidadãos de categorias diferentes, os que têm direitos e os que não têm. O direito é para todos nós, independente da cor da pele, da orientação sexual e da condição político-econômico, então, acho que isso tem sido o mais difícil".

